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Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

Эта тема была поднята в ходе вчерашних переговоров в Стамбуле.
Сергей Лебедев 2025-02-28 13:40:07
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Россия предложила Соединенным Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данный вопрос был поднят во время переговоров в Стамбуле.

«Подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», - говорится в официальном заявлении МИД.

Напомним, накануне в Стамбуле состоялась встреча делегаций России и США. Она прошла в резиденции американского генерального консула. В ходе переговоров стороны обсудили проблемы работы посольств. Во внешнеполитическом ведомстве уже озвучили итоги двустороннего диалога.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что прошедшая встреча позволит укрепить доверие между государствами.

#Россия #сша #Турция #переговоры #стамбул #авиасообщение
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