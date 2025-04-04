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Инженеру дали 4 года колонии по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года»

В результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре погибли четыре человека, главному инженеру предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности.
Лиза Губина 2025-04-04 14:38:37
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

По делу о гибели людей в результате прорыва трубы в московском ТЦ «Времена года» в 2023 году вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Главный инженер организации, ответственной за участок трубопровода здания, получил четыре года колонии-поселения.

По данным следствия, обвиняемый допустил критический дефект сварного соединения трубы и не устранил его после. Осужденному также запретили два года заниматься проверкой подобных объектов. Изначально ему грозило до семи лет лишения свободы.

Прокуратура опубликовала видеозапись, на которой видно, как сотрудники торгового центра пытаются справиться с потоками кипятка.

Напомним, трагедия произошла в июле 2023 года и унесла жизни четырех человек, еще 16 работников пострадали. Из труб хлынула нагретая до +150 градусов вода и быстро заполнила помещения магазинов. По словам сотрудницы ТЦ, никакого оповещения о прорыве трубы не было.

#Москва #в стране и мире #суд #Приговор #торговый центр #главный инженер #тц "времена года"
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