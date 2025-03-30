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Российская армия освободила Запорожье в ДНР

Националистов из села выбили подразделения группировки войск «Центр».
2025-03-30 12:14:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Националистов из села выбили подразделения группировки войск «Центр». Этого удалось добиться в результате активных наступательных действий.

Напомним, накануне МО РФ отчиталось о взятии населенного пункта Веселовка в Сумской области. Там действует группировки войск «Север».

А днем ранее стало известно об освобождении Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике и Щербаков в Запорожской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #МО РФ #село #запорожье
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