Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Националистов из села выбили подразделения группировки войск «Центр». Этого удалось добиться в результате активных наступательных действий.

Напомним, накануне МО РФ отчиталось о взятии населенного пункта Веселовка в Сумской области. Там действует группировки войск «Север».

А днем ранее стало известно об освобождении Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике и Щербаков в Запорожской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.