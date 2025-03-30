Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.
Националистов из села выбили подразделения группировки войск «Центр». Этого удалось добиться в результате активных наступательных действий.
Напомним, накануне МО РФ отчиталось о взятии населенного пункта Веселовка в Сумской области. Там действует группировки войск «Север».
А днем ранее стало известно об освобождении Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике и Щербаков в Запорожской области.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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