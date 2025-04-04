«Три шага за два дня»: Дмитриев об итогах визита в Вашингтон

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился итогами своей поездки в Вашингтон. Он заявил, что стороны обсуждали не только экономически-инвестиционные вопросы, а именно восстановление отношений России и США.

«За два дня сделала три шага вперед по большому количеству вопросов. Их накопилось очень много. Фактически три года не было коммуникации между РФ и США», - добавил он.

По словам главы РФПИ, процесс диалога и решения займет какое-то время, но диалог продолжается позитивно и конструктивно. В частности, Дмитриев обсуждал с представителями США вопрос сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. Также стороны обсудили возобновление авиасообщения между странами и возвращение американских компаний на российский рынок.