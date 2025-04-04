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«Три шага за два дня»: Дмитриев об итогах визита в Вашингтон

Глава РФПИ обсудил с представителями администрации президента США Дональда Трампа вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам.
Ирина Егорова 2025-04-04 00:40:42
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился итогами своей поездки в Вашингтон. Он заявил, что стороны обсуждали не только экономически-инвестиционные вопросы, а именно восстановление отношений России и США.

«За два дня сделала три шага вперед по большому количеству вопросов. Их накопилось очень много. Фактически три года не было коммуникации между РФ и США», - добавил он.

По словам главы РФПИ, процесс диалога и решения займет какое-то время, но диалог продолжается позитивно и конструктивно. В частности, Дмитриев обсуждал с представителями США вопрос сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. Также стороны обсудили возобновление авиасообщения между странами и возвращение американских компаний  на российский рынок.

#Россия #сша #РФПИ #Кирилл Дмитриев #диалог #восстановление отношений
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