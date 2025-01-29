Открытый в декабре астероид может столкнуться с Землей в 2032 году

Открытый в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может представлять угрозу столкновения с Землей в 2032 году. Об этом РИА Новости сообщил астроном и научный руководитель обсерватории и астрофермы Стас Короткий.

Данный астероид был обнаружен 27 декабря 2024 года в Чили в обсерватории ATLAS. Предварительные данные указывают на его диаметр примерно в 70 метров, что делает его значительно крупнее знаменитого Челябинского метеорита.

«Наблюдения за объектом продолжаются уже 33 дня. Было установлено, что существует вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года. Оценка этой вероятности варьируется от 0,5% до 6%, причем последний показатель является самым высоким среди всех возможных сценариев столкновения», - сообщил Короткий.

Эксперт объяснил, что неопределенность в оценке риска обусловлена ограниченным временем наблюдений и тем фактом, что прогноз делается на восемь лет вперед. Если эта угроза станет реальной, то, вероятнее всего, падение произойдет либо в Центральной Африке, либо в Атлантическом океане. В случае удара о сушу разрушения могут охватить территорию в радиусе 30 километров.

Тем не менее текущие расчеты показывают, что наибольшая вероятность (более 94%) заключается в том, что астероид просто пройдет вблизи Земли на расстоянии около 60 тысяч километров. Это событие сделает его доступным для наблюдений через средние телескопы.

Данные о траектории полета астероида были получены службой расчета эфемерид околоземных объектов NEODyS-2. Эти оценки пересмотрят ближе к концу 2028-2029 годов, когда астероид приблизится к Земле, хотя и останется на значительном удалении. Тогда его можно будет наблюдать при помощи профессиональных телескопов.

Ранее специалисты NASA предупреждали о приближающемся к Земле огромном астероиде, размер которого сопоставим с десятиэтажным домом. Удар такого космического объекта мог привести к последствиям, сравнимым со взрывом множества ядерных зарядов.