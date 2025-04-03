Минфин США предостерег страны от контрмер против «взаимных» пошлин Трампа

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США предостерегают другие страны от введения ответных мер на новые таможенные пошлины от Вашингтона, подчеркивая, что такие действия могут привести к наращиванию трений в области торговли. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Бессент посоветовал каждой стране, которая попала под американские таможенные пошлины, подождать и «посмотреть, как все пойдет».

«Если вы (страны. – Прим. ред.) введете ответные меры, то произойдет эскалация. Если не станете этого делать, то текущий уровень пошлин станет максимальным», - отметил он.

Глава Минфина США также прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списке стран, против которых ввели «зеркальные» тарифы. По его словам, Соединенные Штаты не ведут с ними торговли.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поделился полным списком стран, против которых он ввел таможенные пошлины. Такие меры Штаты ввели, чтобы брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.