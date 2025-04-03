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Минфин США предостерег страны от контрмер против «взаимных» пошлин Трампа

Глава Минфина США также прокомментировал отсутствие РФ и Белоруссии в списке стран, которые оказались под американскими пошлинами.
Виктория Бокий 2025-04-03 03:42:47
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США предостерегают другие страны от введения ответных мер на новые таможенные пошлины от Вашингтона, подчеркивая, что такие действия могут привести к наращиванию трений в области торговли. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Бессент посоветовал каждой стране, которая попала под американские таможенные пошлины, подождать и «посмотреть, как все пойдет».

«Если вы (страны. – Прим. ред.) введете ответные меры, то произойдет эскалация. Если не станете этого делать, то текущий уровень пошлин станет максимальным», - отметил он.

Глава Минфина США также прокомментировал отсутствие России и Белоруссии в списке стран, против которых ввели «зеркальные» тарифы. По его словам, Соединенные Штаты не ведут с ними торговли.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поделился полным списком стран, против которых он ввел таможенные пошлины. Такие меры Штаты ввели, чтобы брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.

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