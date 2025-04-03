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Белый дом объяснил отказ от новых пошлин против России и ряда стран

Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила, что Россия может в будущем столкнуться с новыми ограничениями со стороны США.
Ян Брацкий 2025-04-03 18:01:29
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объяснил отсутствие России, Белоруссии, Кубы и КНДР в списке стран, в отношении которых вводятся новые пошлины, действующим санкционным режимом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Однако Левитт отметила, что Куба, Беларусь и КНДР также не были включены, потому что существующие тарифы и санкции в отношении них уже настолько высоки», - указано в публикации портала Axios.

Накануне Дональд Трамп ввел «зеркальные» пошлины против всего американского импорта. Базовый тариф составит 10%. Для отдельных стран применяются повышенные ставки. Например, в отношении Камбоджи действует ставка 49%, Китая - 34%, ЕС - 20%.

По словам Трампа, друзья и враги Штатов многие годы грабили экономику страны, но теперь Вашингтон будет взимать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.

Кроме того, в США вводится режим чрезвычайного положения из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности.

 

#Россия #Экономика #сша #Трамп #Белый дом #пошлины
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