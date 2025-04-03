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В Киеве назвали «цинизмом высшего сорта» пошлины США в 10%

Нардеп подчеркнул, что глобальная торговая война ударит по экономикам партнеров, уменьшая их помощь Киеву.
Владимир Рубанов 2025-04-03 12:46:04
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Новые пошлины США в 10% на украинский импорт имеют ограниченный прямой эффект, но могут вызвать негативные косвенные последствия, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Депутат назвал американские тарифы «цинизмом высшего сорта».

Пошлина в 10% мало влияет на Украину из-за небольшой доли экспорта в США (0,9 млрд), отметил он.

«Даже не убежден, что нужно отвечать зеркально. Тут хотелось бы услышать позицию Минэкономики», - написал Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что глобальная торговая война ударит по экономикам партнеров, уменьшая их помощь Киеву. Протекционистские меры стран-партнеров тоже негативно скажутся на Украине.

США находятся в выгодном положении в торговле с Украиной, и введение пошлин в 10% при дефиците в $2,6 млрд - это «экономический цинизм высшего сорта», считает Гетманцев.

Президент США Дональд Трамп объявил о базовой 10%-ной пошлине для всех торговых партнеров. Ответные тарифы Вашингтона коснулись 185 стран. Украина, освобожденная от пошлин при Байдене, теперь включена в список государств с тарифом 10%.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Верховная рада #пошлины #Тарифы
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