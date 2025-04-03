НАТО: страны ЕС запрашивают гиперзвуковое оружие большой дальности

Со стороны европейских стран существует запрос на размещение систем запуска гиперзвуковых ракет большой дальности на своей территории. Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Сената США.

По словам Каволи, у США есть несколько таких установок. Также он назвал правильным решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, призвав использовать это для укрепления обороны.

«Есть запрос о размещении одной системы в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме… Нужно использовать выход из ДРСМД на всех возможных направлениях», - цитирует генерала РИА Новости.

Около года назад США анонсировали скорое размещение на своих базах в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие. Договоренность об этом достигнута между Берлином и Вашингтоном. Новые вооружения будут иметь значительно большую дальность, подчеркнули в Пентагоне.

В МИД России предупредили США и их европейских союзников, что в ответ может рассмотреть вопрос разворачивания аналогичных систем в ядерном оснащении.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвинил Германию в попытке эскалации и пообещал, что Москва примет наиболее приемлемые компенсационные меры.