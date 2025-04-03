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НАТО: страны ЕС запрашивают гиперзвуковое оружие большой дальности

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил стремительный рост численности ВС РФ и обновление военной техники.
Ян Брацкий 2025-04-03 20:33:28
© Фото: South Korea Defense Ministry Keystone Press Agency Global Look Press

Со стороны европейских стран существует запрос на размещение систем запуска гиперзвуковых ракет большой дальности на своей территории. Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Сената США.

По словам Каволи, у США есть несколько таких установок. Также он назвал правильным решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, призвав использовать это для укрепления обороны.

«Есть запрос о размещении одной системы в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме… Нужно использовать выход из ДРСМД на всех возможных направлениях», - цитирует генерала РИА Новости.

Около года назад США анонсировали скорое размещение на своих базах в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие. Договоренность об этом достигнута между Берлином и Вашингтоном. Новые вооружения будут иметь значительно большую дальность, подчеркнули в Пентагоне.

В МИД России предупредили США и их европейских союзников, что в ответ может рассмотреть вопрос разворачивания аналогичных систем в ядерном оснащении.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвинил Германию в попытке эскалации и пообещал, что Москва примет наиболее приемлемые компенсационные меры.

#Россия #ВС РФ #НАТО #сша #Европа #гиперзвуковое оружие
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