МИД допустил развертывание ядерных ракет в ответ на ракеты США в ФРГ

Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении, не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не исключаю никакие варианты», - сказал он, отвечая на вопрос, может ли РФ развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на американские ракеты в Германии.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что представители ФРГ начинают эскалационные мероприятия. Рябков заявил, что Москва примет наиболее приемлемые компенсационные меры.

Соединенные Штаты обещают разместить в Германии с 2026 года ракеты дальнего радиуса действия. В частности, речь идет о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии ответом на развертывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.