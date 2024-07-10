Пентагон анонсировал размещение в ФРГ гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты приступят к размещению на своих базах в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Там уточнили, что конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемые образцы гиперзвукового оружия.

Договоренность об этом достигнута между правительствами США и Германии. Новые вооружения будут иметь значительно большую дальность, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее президент Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить российский односторонний мораторий на развертывание ракет средний и меньшей дальности наземного базирования. Глава государства уточнил, что Москве придется реагировать на действия США и НАТО и начать производство ударных систем РСМД.