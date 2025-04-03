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Уехавшего от хозяйки на электричке пса Блюма нашли спустя три дня

Путешествия Блюма на ленинградских электричках закончились.
Дарья Ситникова 2025-04-03 19:21:06
© Фото: Анастасия Бодрова, VK © Видео: mirzoevayliya, Telegram

Блюма нашли спустя три дня поисков. На протяжении этих дней шла беспрерывная работа волонтеров, а сердце хозяйки не утихало от волнения. Остается тайной, где все это время находилась собака, известно только то, что нашли ее около гаражей.

В Ленинградской области 1 апреля животное сбежало от хозяйки и запрыгнуло в электричку на станции Поповка. У него не было ни намордника, ни поводка. Позже Блюм выбежал из вагона на станции Колпино. Его начали разыскивать хозяева и неравнодушные люди.

Изначально волонтеры думали, что собаку высадил из вагона охранник подвижного состава, не придав внимание тому, что собака выглядит ухожено и имеет ошейник.

После проверки стало известно, что сотрудники ОЖД не выгоняли Блюма, он сам выбежал из вагона. Они приложили видео с камер наблюдения в виде доказательства. Нарушений в действиях поездной бригады не установлено.

Также волонтеры напомнили о регламенте действий в случае нахождения животных без хозяев, который появился после ситуации с котом Твикс. Получается, если собака находится в вагоне без человека, ее нужно передать в спецприемник для животных или привести в один из объектов железнодорожной инфраструктуры и рассказать о находке.

#Россия #Санкт-Петербург #ржд #собака #животное #волонтеры #поиск
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