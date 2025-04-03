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В Ленобласти ищут пса Блюма, уехавшего от хозяйки на электричке

Судя по кадрам, собака самостоятельно выбежала из поезда на станции Колпино.
Дарья Ситникова 2025-04-03 15:50:13
© Фото: yapoteryalsyaspb, Vkontakte © Видео: ozdrzd, Telegram

В Ленинградской области третий день ищут пса Блюма, животное сбежало от хозяйки и запрыгнуло в электричку на станции Поповка. У питомца не было поводка и намордника. Позже пес самостоятельно выбежал из электрички на станции Колпино. Его разыскивают волонтеры и просто неравнодушные люди.

По мнению волонтеров, породистый щенок по кличке Блюм забежал в первый прибывший поезд Санкт-Петербурга, а спустя несколько станций охранник подвижного состава высадил его из вагона, не обращая внимания на ухоженный вид собаки, а также на наличие ошейника.

Зоозащитники заметили, что сотрудник не имел права высаживать Блюма из поезда, и напомнили о ситуации с котом Твиксом, после которой появился регламент действий в случае нахождения животных без хозяев. Соответственно, если собака находится в вагоне без человека, ее нужно передать в спецприемник для животных или привести в один из объектов железнодорожной инфраструктуры и сообщить о ней.

Однако после проверки стало известно, что сотрудники Октябрьской железной дороги не выгоняли Блюма, он сам выбежал из поезда. В виде доказательства они приложили видео с камер наблюдения. Нарушений в действиях поездной бригады не установлено.

«Железнодорожники всегда с особым вниманием относятся к животным. Наши волонтеры также участвуют в поисках пропавшей собаки», - сообщила пресс-служба ОЖД в своем Telegram-канале.

Также они отметили, что владельцы животных должны следить за своими питомцами, поскольку они могут представлять потенциальную опасность для пассажиров. Если собака больше 40 см в холке, при нахождении в общественных местах она должна быть на поводке и в наморднике.

#Санкт-Петербург #ржд #Животные #собака #волонтеры #поиск
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