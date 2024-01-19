Железнодорожники ищут кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове

Железнодорожники ведут поиск кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона в Кирове. Об этом сообщили РЖД.
«Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда», - говорится в Telegram-канале РЖД.
В сообщении отмечается, что проводится служебное расследование по данному факту. В РЖД пообещали дать соответствующую оценку действиям работника.
Компания принесла извинения пассажиру за данный инцидент, а также пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть кота Твикса и впредь не допускать таких случаев.
Инцидент произошел 11 января на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Пушистый ехал по специальному билету, но выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Проводница, решив, что у Твикса нет хозяев, высадила его из поезда.
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