Железнодорожники ищут кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове

Железнодорожники ведут поиск кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона в Кирове. Об этом сообщили РЖД.

«Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда», - говорится в Telegram-канале РЖД.

В сообщении отмечается, что проводится служебное расследование по данному факту. В РЖД пообещали дать соответствующую оценку действиям работника.

Компания принесла извинения пассажиру за данный инцидент, а также пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть кота Твикса и впредь не допускать таких случаев.

Инцидент произошел 11 января на поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Пушистый ехал по специальному билету, но выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Проводница, решив, что у Твикса нет хозяев, высадила его из поезда.