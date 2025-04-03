Слуцкий: пошлины США подтвердили верность курса РФ на экономический суверенитет

Заградительные пошлины президента США Дональда Трампа вызвали панику в Европе. Таким мнением со «Звездой» поделился председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Власти Германии уже заговорили о наступлении «экономической катастрофы», Испании - о возвращении в XIX век, во Франции и Великобритании грозятся ответить.

«Но если для Европы торговая война Трампа стала шоком, то для России - подтверждением правильности курса на экономический и технологический суверенитет. Бумеранг имеет свойство возвращаться», - сказал Слуцкий.

Главная ошибка европейских элит в том, отметил Слуцкий, что, прогнозируя экономические потери и падение национального уровня ВВП, они упускают из виду причины случившегося.

«Экономика европейских стран подорвана годами евроатлантической солидарности и ее прямым следствием - антироссийским курсом. Немцы, в частности, могли бы сейчас чувствовать себя гораздо устойчивее, если бы не отказались от сотрудничества с Россией и не стали бы в коллективной истерии вводить санкции против нашей страны», - заверил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что пошлины США - тяжелый удар по мировой экономике. С ее слов, Брюссель готовит ответные шаги и будет защищать свои интересы.

Напомним, накануне Дональд Трамп ввел ответные торговые пошлины против 185 стран. Базовая ставка составила 10%, в отношении некоторых государств эта цифра существенно выше.

В списке не фигурируют Россия, Белоруссия, Куба и КНДР. В Белом доме объяснили это тем, что в отношении этих стран и так действуют жесткие экономические санкции.