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Лавров: РФ поможет Альянсу государств Сахеля нарастить боевой потенциал

Глава МИД выразил готовность Москвы продолжать поддержку стран Сахеля в иных сферах, включая поставки сельскохозяйственных товаров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.
Ян Брацкий 2025-04-03 16:57:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова повышать боеспособность Мали, Нигера и Буркина-Фасо в ответ на действия Украины, которая поддерживает террористов в Африке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с коллегой из Мали Абдулаем Диопом.

Речь в том числе идет о подготовке солдат национальных вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов.

«Акцентировал готовность Москвы всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», - подчеркнул Лавров.

По словам главы российской дипломатии, внерегиональные игроки, бывшие колонизаторы и Украина открыто поддерживают террористические группировки в этой части Африки.

Напомним, Конфедерация государств Сахеля - это альянс трех стран: Мали, Нигера и Буркина-Фасо. Хартия о его создании подписана осенью 2023 года.

Ранее страны альянса разорвали дипломатические отношения с киевским режимом и обратились в ООН с просьбой принять меры ввиду поддержки Украиной международного терроризма в Африке.

По сведениям малийских властей, местные боевики-сепаратисты проходили подготовку на территории Украины.

#в стране и мире #Украина #терроризм #Африка #Лавров #МИД России #Сахель
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