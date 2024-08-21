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Три страны Африки обратились в ООН из-за поддержки Киевом терроризма

Ранее Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 00:44:37
© Фото: Eskinder Debebe, UN Photo Globallookpress

Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили поддержку Украиной международного терроризма в Африке и обратились в СБ ООН с просьбой принять меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное письмо глав МИД этих африканских стран.

В заявлении назвали «осознанным выбором Украины» поддержку властями страны терроризма в регионе, в особенности в Сахеле. По данным малийского военного источника, террористы из местных сепаратистских группировок ездили на Украину для прохождения там обучения.

В начале августа Нигер и Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за открытой поддержки террористов в регионе. Малийские власти отдельно подчеркнули, что правительство Киева нарушает суверенитет Мали, и назвали его действия «неонацистскими и злодейскими».  

#Украина #Африка #Нигер #мали #буркина-фасо #СБ ООН #международный терроризм
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