Три страны Африки обратились в ООН из-за поддержки Киевом терроризма

Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили поддержку Украиной международного терроризма в Африке и обратились в СБ ООН с просьбой принять меры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное письмо глав МИД этих африканских стран.

В заявлении назвали «осознанным выбором Украины» поддержку властями страны терроризма в регионе, в особенности в Сахеле. По данным малийского военного источника, террористы из местных сепаратистских группировок ездили на Украину для прохождения там обучения.

В начале августа Нигер и Мали объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за открытой поддержки террористов в регионе. Малийские власти отдельно подчеркнули, что правительство Киева нарушает суверенитет Мали, и назвали его действия «неонацистскими и злодейскими».