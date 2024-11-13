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МИД Мали: нет сомнений, что Киев причастен к поддержке террористов

По данным французских СМИ, террористы проходили обучение на Украине.
Карина Тазетдинова 2024-11-13 03:34:40
© Фото: Carsten Hoffmann dpa Globallookpress

Глава малийского МИД Абдулай Диоп не сомневается в вовлеченности Украины в поддержку террористов в Мали. Расследование на данный момент продолжается.

«Расследование будет продолжаться… Я не думаю, что у кого-то сегодня есть сомнения в причастности Украины», — сказал министр в разговоре с РИА Новости.

Ранее, 5 августа, Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной после того, как Киев поддержал местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Украиной.

Диоп отметил, что киевские власти смогли поддержать террористические группировки на севере сначала через сотрудника украинской разведки, а после через украинского дипломата.

Французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали также сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA проходили обучение на Украине.

#Украина #терроризм #Нигер #мали #мид мали #Абдулай Диоп
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