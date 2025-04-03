Борьба до конца: как ведется работа по реабилитации раненых с СВО

Получить новую профессию, устроиться на работу, найти свою любовь и просто вернуться к нормальной жизни, удается ветеранам спецоперации, которые проходят реабилитацию в специальных центрах для раненых участников СВО. Такие учреждения открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Работу по поддержке ветеранов СВО ведет фонд «Защитники Отечества».

Благодаря помощи фонда Константин Авсянко прошел всю необходимую реабилитацию и даже устроился на новую работу.

Константин Авсянко получил ранение два года назад в боях за освобождение Артемовска. Он сражался в подразделении радиоэлектронной борьбы, когда получил тяжелое ранение в результате атаки украинского дрона-камикадзе.

«Было страшно, что я не встану, потому что я около 3-х недель был вообще лежачий. Было страшно, что так останется навсегда и я тогда буду обузой, но моя семья поддерживала», - поделился он.

Центры адаптивной культуры и спорта предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья, здесь могут одновременно заниматься 200 человек. В многофункциональном центре в Санкт-Петербурге проходят реабилитацию и ветераны спецоперации. Константин Авсянко пока работает здесь в технической службе, но уже способен подменить и тренера.

Алексея с позывным Зима год назад под Артемовском атаковали сразу несколько беспилотников. С перебитыми ногами он 17 суток полз с передовой - из-за обморожения лишился пальцев на руках и теперь привыкает ходить на протезах. Еще в госпитале Алексей обучился на новую специальность и уже работает в военкомате. А девушка-волонтер, которая помогала ему проходить реабилитацию стала его невестой.

«Я продолжаю служить, хочу дальше приносить пользу своей стране. Пока служба письменная, так скажем, но я не буду на этом останавливаться. Надеюсь, что получится попасть в какую-то часть, подписать контракт», - рассказал он.

У каждого из этих героев, которые не потеряли веру в себя есть четкие и позитивные планы на будущее. Каждый уверен, что даже после тяжелого ранения можно и нужно идти вперед и мотивировать других своим примером.

Ранее статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева рассказала, что на на базе филиалов Фонда «Защитники Отечества», которые находятся в разных регионах страны, работают кабинеты Военно-социального центра. Его сотрудники помогают участникам СВО, их родственникам и близким с решением всех возникающих вопросов получения положенных выплат.

Для обеспечения военнослужащих необходимыми протезами, создан Единый стандарт протезирования. Эта работа организована на базе Военно-медицинской академии имени Кирова, где с 1 января действует Единый центр протезирования.