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Министр: Индия в ближайшие 24-36 часов нанесет удар по Пакистану

Исламабад обещает решительный ответ на любой акт агрессии.
Владимир Рубанов 2025-04-30 02:06:21
© Фото: PPI Keystone Press Agency, Global Look Press

Пакистан заявил о намерении Индии атаковать страну в течение 24-36 часов. Об этом написал министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X.

Тарар отметил, что Индия использует инцидент в Пахалгаме как «ложный предлог» для военного удара. Пакистан обещает решительный ответ на любой акт агрессии. Индия будет нести ответственность за серьезные последствия в регионе, отметил министр.

Ранее глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Индия может нанести военный удар в течение двух-четырех суток. По его словам, Исламабад не планирует начинать военный конфликт без эскалации. При этом он подчеркнул, что Индия встретит «более чем пропорциональный ответ» при попытке вторжения или атаки.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в регионе Джамму и Кашмир. Группа боевиков атаковала туристов. Погибли 26 человек, десятки получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», имеющая связь с пакистанской террористической организацией.

После этого обе страны закрыли общую сухопутную границу. Нью-Дели приостановил действие Договора по водам Инда, по которому вода поступает в соседнюю страну. На границе произошло несколько перестрелок.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать причастных к нападению. Он заявил, что вооруженные силы имеют полную свободу в принятии решений о способе и сроках ответа.

Россия призвала обе страны к сдержанности и конструктивному диалогу.

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