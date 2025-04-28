Министр обороны Пакистана: война с Индией может начаться через 2-4 дня

В следующие два-четыре дня может начаться война между Пакистаном и Индией. Об этом сообщил пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

Местный телеканал Samaa TV передает слова министра о том, что напряженность между двумя странами выросла до очень тревожного уровня.

Асиф добавил, что в случае необходимости Пакистан ответит в полную силу. Страна уже находится в состоянии повышенной готовности. Однако, ядерное оружие будут использовать только в случае прямой угрозы существования государства.

Ранее граждане Индии, проживающие на границе с Пакистаном, сообщили, что начали готовить бункеры на случай полномасштабного конфликта.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что два враждующих государства пока не обращались к РФ за помощью в решении конфликта между ними.