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Times: Европа не смогла собрать 25 тысяч солдат для Украины

Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание ослабит их собственную оборону, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не дадут своих военных.
Владимир Рубанов 2025-04-30 02:34:07
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency, Global Look Press

Европе не удастся собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах «сдерживания» на Украине, потому что ее армии недоукомплектованы и недостаточно финансируются. Об этом пишет The Times.

Издание сообщает, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин обратился к своим коллегам на континенте с просьбой сформировать 64-тысячный контингент для отправки в страну в случае заключения мирного соглашения.

На встрече «коалиции желающих» в начале апреля Радакин заявил, что Великобритания готова направить 5-10 тысяч человек. Столько же пообещала предоставить Франция.

Однако на следующих встречах министры обороны со всей Европы заявили, что у них нет никаких шансов набрать 64 тысячи военных. Близкие союзники выразили свои сомнения британскому министру обороны Джону Хили. Они указали, что силам такого размера потребуется в общей сложности 256 тысяч военнослужащих в течение двух лет с учетом ротации.

Европейские военные декларировали, что даже 25 тысяч человек «станут целью для совместных усилий», сообщил источник, посвященный в обсуждения в Брюсселе. По его данным, Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание ослабит их собственную оборону, а Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не дадут своих солдат.

Теперь предполагается, что Великобритания и Франция отправят на Западную Украину инструкторов вместо многонациональных сухопутных войск.

В России неоднократно заявляли, что появление войск НАТО на Украине недопустимо.

#Франция #Украина #Польша #эстония #Финляндия #Великобритания #коалиция желающих
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