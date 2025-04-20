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Лавров посоветовал Европе не говорить с Россией на языке превосходства

Министр отметил, что стремление Европы к собственному превосходству и вседозволенности связано с тенденциями к возрождению «нацистских взглядов, привычек, замашек».
Лиза Губина 2025-04-20 18:17:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С Россией недопустимо разговаривать на языке превосходства, как то пытаются делать европейские лидеры, которые не прислушиваются к сторонним мнениям, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

 «И если эта “коалиция желающих” возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», - отметил министр.

Тем самым он ответил на вопрос по поводу стремления некоторых европейских стран отправить на Украину свои войска в качестве «миротворцев». Сергей Лавров добавил, что они жаждут собственного превосходства и вседозволенности, а также увидел в этом признаки тенденций к возрождению «нацистских взглядов, привычек, замашек».

В интервью высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Россия с этим мириться не будет.

Напомним, «коалиция желающих» оформилась в марте в ходе саммита в Париже и предлагает создание новой украинской армии и обучение ВСУ. Наиболее активными сторонниками этой идеи являются Франция, Великобритания и прибалтийские страны.

Министр в интервью обратил внимание на то, что в Москве видят выкрикиваемые ими «открыто воинственные, враждебные лозунги».

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #Европа #МИД России #Отправка войск на Украину #коалиция желающих
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