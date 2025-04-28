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Telegraph: британские миротворцы будут обучать ВСУ на Украине

По словам британского министра обороны, их «миротворцы» не будут боевой силой на Украине.
Виктория Бокий 2025-04-28 03:58:02
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

Военные Великобритании в случае размещения на Украине в качестве миротворцев будут заниматься, вероятно, обучением ВСУ, а не участием в боевых действиях. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

Отмечается, что Хили подтвердил, что британский контингент не будет боевой силой на Украине. Также он утверждает, что цели Британии «будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины».

В газете также сообщается, что теневой министр обороны Великобритании Джеймс Картлидж письменно обратился к Хили и призвал его рассмотреть возможность частичной отмены нормы по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для потенциальных «миротворческих войск». Однако в ответном письме Джон Хили отверг предложение Картлиджа и заявил, что отправка на Украину «миротворцев» не помешает соблюдать ЕКПЧ в ходе выполнения поставленных задач.

Напомним, что размещение на Украине военных из стран НАТО чревато прямым столкновением с Россией, и Москва категорически против такого сценария.

#Украина #Миротворцы #Великобритания #Джон Хили #коалиция желающих
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