Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он также выразил надежду на то, что украинская сторона последует российскому примеру – присоединиться к перемирию в мае, что могло бы стать «прелюдией» к мирным переговорам Москвы и Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летней годовщины Великой Победы началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.

Напомним, что Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Великой Победы. Боевые действия будут приостановлены с 8 по 11 мая включительно.