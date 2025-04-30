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Небензя: РФ готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднование 80-летия Великой Победы.
Виктория Бокий 2025-04-30 01:59:38
© Фото: Брайан Смит, РИА Новости

Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он также выразил надежду на то, что украинская сторона последует российскому примеру – присоединиться к перемирию в мае, что могло бы стать «прелюдией» к мирным переговорам Москвы и Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летней годовщины Великой Победы началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.

Напомним, что Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Великой Победы. Боевые действия будут приостановлены с 8 по 11 мая включительно.

#Россия #Украина #Владимир Путин #переговоры #перемирие #василий небензя
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