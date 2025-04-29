Путин присвоит аэропорту Волгограда историческое название «Сталинград»

Президент России Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград».

В рамках поездки в Волгоград во вторник российский лидер провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Он передал Путину просьбу о том, чтобы аэропорту присвоили историческое наименование «Сталинград» - именно с таким предложением обратились ветераны и участники СВО к главе региона.

«Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем», - заявил Путин.

Сегодня на форуме «Великое наследие - общее будущее, который проходил в Волгограде, российский лидер предложил создать при Парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти.