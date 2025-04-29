В Волгограде завершились 4-часовые переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко завершились. Известно, что переговоры длились четыре часа. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

«Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет четыре часа ровно»,- прокомментировали в сообщении.

Сама встреча проходила в Волгограде. Перед этим президенты выступили на международном форуме «Великое наследие - общее будущее». Во время выступления Путин предложил создать при Парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти.

Также известно, что лидеры двух стран посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Там они почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в зале воинской славы и к могиле маршала, дважды Героя Советского союза Василия Чуйкова.

Отмечается, что следующая встреча Путина и Лукашенко будет 9 мая в Москве на Параде Победы.