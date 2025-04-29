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Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

Российский лидер призвал приложить все усилия, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность.
Ирина Егорова 2025-04-29 16:44:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Великое наследие - общее будущее» в Волгограде, предложил создать при Парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти.

«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне», - сказал российский лидер.

В работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки. Также Путин заявил, что мировому сообществу необходимо создать архитектуру равной и неделимой безопасности, а Евразия должна стать континентом мира и стабильности.

Сегодня президенты России и Белоруссии встретились в Волгограде, где почтили память защитников Сталинграда и возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы и к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова на Мамаевом кургане.

#в стране и мире #форум #Владимир Путин #историческая память #комиссия
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