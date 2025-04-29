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Путин и Лукашенко почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане

Лидеры РФ и Белоруссии также примут участие в форуме «Великое наследие - общее будущее» в Волгограде.
Ирина Егорова 2025-04-29 15:48:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Там лидеры РФ и Белоруссии почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы и к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Путин и Лукашенко сегодня также выступят на форуме  «Великое наследие - общее будущее».

В графике российского президента запланирована рабочая встреча с главой региона Андреем Бочаровым.

Следующая встреча Путина и Лукашенко ожидается уже в Москве, на Параде Победы 9 мая. В нем примет участие парадный расчет из соседней республики.

#Россия #Волгоград #белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #встреча
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