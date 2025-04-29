Путин и Лукашенко почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Там лидеры РФ и Белоруссии почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы и к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Путин и Лукашенко сегодня также выступят на форуме «Великое наследие - общее будущее».

В графике российского президента запланирована рабочая встреча с главой региона Андреем Бочаровым.

Следующая встреча Путина и Лукашенко ожидается уже в Москве, на Параде Победы 9 мая. В нем примет участие парадный расчет из соседней республики.