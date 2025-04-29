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Politico: многие лидеры ЕС отказались от поездки в Киев на 9 мая

Туск, Макрон, Стармер и Мерц не приедут в Киев на 9 мая.
Дарья Ситникова 2025-04-29 21:03:07
© Фото: Boris Roessler dpa Global Look Press

Европейские лидеры, такие как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и возможный будущий канцлер Германии, решили не приезжать 9 мая в Киев. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит с целью противостоять параду Победы в Москве. Но вместо этого у них появились другие планы, так польский премьер-министр Дональд Туск уедет во французский город Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с президентом Эммануэлем Макроном. Британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не захотел ехать без компании.

Киев пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в Киев на 9 мая, чтобы продемонстрировать «противовес России» и отвлечь внимание от Москвы, где в это время будет проходить парад в честь 80-летия Победы.

В ответ на это, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Владимира Зеленского насчет приглашения гостей в Киев на празднование Дня Победы - это «театр абсурда».

#9 мая #Франция #Украина #Польша #Киев #Германия #ЕС #Великобритания
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