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Politico: Зеленский пригласил лидеров ЕС в Киев 9 мая

По словам Владимира Зеленского, это покажет их дипломатическую силу на фоне военного парада в Москве.
Дарья Ситникова 2025-04-15 00:08:19
© Фото: IMAGO Andreas Stroh www.imago-images.de Global Look Press

Владимир Зеленский предложил европейским лидерам посетить Киев 9 мая для «противовеса» параду Победы, который в это время будет проходить в Москве. Об этом сообщила газета Politico.

По их словам, Украина пригласила европейских чиновников 9 мая к себе, чтобы показать их дипломатическую силу на фоне ежегодного военного парада в Москве.

Помимо этого, сообщается, что глава Киева хотел бы принять представителей «коалиции желающих» в мае для того, чтобы «определить гарантии безопасности» Украины после возможного прекращения огня.

Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что представители тех стран, которые поедут на парад Победы в Москву 9 мая, будут иметь последствия от Евросоюза.

Напомним, на торжество в честь 80-летия Победы планируют приехать в столицу России ряд иностранных лидеров. О своем желании посетить парад 9 мая изъявили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

#Москва #в стране и мире #9 мая #Парад Победы #Украина #Зеленский #ЕС
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