СК: погибшим при подрыве машины в Балашихе оказался генерал-лейтенант Москалик

Следственный комитет России подтвердил, что погибшим при подрыве машины в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

«В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик», - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного устройства, в котором были поражающие элементы. Сейчас место происшествия осматривают специалисты.

Напомним, сегодня утром в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Очевидцы сначала услышали хлопок, после этого машина загорелась. Следственный комитет возбудил уголовное дело после случившегося.