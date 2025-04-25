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СК: погибшим при подрыве машины в Балашихе оказался генерал-лейтенант Москалик

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Игнат Далакян 2025-04-25 12:59:33
© Фото: ТРК «Звезда»

Следственный комитет России подтвердил, что погибшим при подрыве машины в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

«В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик», - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного устройства, в котором были поражающие элементы. Сейчас место происшествия осматривают специалисты.

Напомним, сегодня утром в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Очевидцы сначала услышали хлопок, после этого машина загорелась. Следственный комитет возбудил уголовное дело после случившегося.

#взрыв #Трагедия #Уголовное дело #Ярослав Москалик
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