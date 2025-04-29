Источник рассказал о травмах пассажиров катера, перевернувшегося в Дагестане

Пассажиры прогулочного катера, врезавшегося в скалу в Сулакском каньоне Дагестана, почти сразу оказались в воде. Их травмы не опасны и не носят тяжелого характера. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«По предварительной информации, в ходе проведения прогулочной экскурсии лодка врезалась в скалу, произошло опрокидывание судна, все пассажиры оказались в воде. Получили травмы нетяжкого характера», - сообщил он.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, водитель катера задержан, следователи будут выходить с ходатайством об избрании меры пресечения в суд, добавил собеседник «Звезды».

Напомним, трагедия произошла в минувший понедельник. В результате аварии туристка из Ярославской области погибла, остальных пассажиров катера госпитализировали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей, проводят ряд необходимых экспертиз.