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Источник рассказал о травмах пассажиров катера, перевернувшегося в Дагестане

Ранее стало известно о задержании в Дагестане водителя катера, одна из пассажирок которого погибла в Сулакском каньоне.
Ян Брацкий 2025-04-29 11:36:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пассажиры прогулочного катера, врезавшегося в скалу в Сулакском каньоне Дагестана, почти сразу оказались в воде. Их травмы не опасны и не носят тяжелого характера. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«По предварительной информации, в ходе проведения прогулочной экскурсии лодка врезалась в скалу, произошло опрокидывание судна, все пассажиры оказались в воде. Получили травмы нетяжкого характера», - сообщил он.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, водитель катера задержан, следователи будут выходить с ходатайством об избрании меры пресечения в суд, добавил собеседник «Звезды».

Напомним, трагедия произошла в минувший понедельник. В результате аварии туристка из Ярославской области погибла, остальных пассажиров катера госпитализировали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей, проводят ряд необходимых экспертиз.

#Дагестан #ЧП #катер #наш эксклюзив #сулакский каньон
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