В Дагестане прогулочный катер влетел в скалу, пострадали четыре человека

Днем 28 апреля 2025 года во время экскурсии в акватории реки Сулак в Сулакском каньоне катер с туристами столкнулся со скалой во время выполнения маневра, в результате чего судно опрокинулось. Пострадали четыре человека, а одна девушка погибла. Об этом сообщило МЧС.

Известно, что во время движения на арендованном катере находились всего восемь человек. Все они оказались в воде после случившегося. Пострадавших доставят в ЦГБ, которая находится в Кизилюрте, для обследования.

К случившемуся привлекли 12 человек от РСЧС и шесть единиц техники. От МЧС предоставили четырех человек и две единицы техники.

Следователи СК России организовали комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств.