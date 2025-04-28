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В Дагестане прогулочный катер влетел в скалу, пострадали четыре человека

В катере находились восемь человек, из них четверо пострадали, а также один человек умер.
Дарья Ситникова 2025-04-28 18:40:18
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Днем 28 апреля 2025 года во время экскурсии в акватории реки Сулак в Сулакском каньоне катер с туристами столкнулся со скалой во время выполнения маневра, в результате чего судно опрокинулось. Пострадали четыре человека, а одна девушка погибла. Об этом сообщило МЧС.

Известно, что во время движения на арендованном катере находились всего восемь человек. Все они оказались в воде после случившегося. Пострадавших доставят в ЦГБ, которая находится в Кизилюрте, для обследования.

К случившемуся привлекли 12 человек от РСЧС и шесть единиц техники. От МЧС предоставили четырех человек и две единицы техники.

Следователи СК России организовали комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств.

#в стране и мире #Дагестан #МЧС #катер #пострадавшие #скала #сулакский каньон
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