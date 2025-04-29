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Задержан водитель катера, при ЧП с которым в Дагестане погибла туристка

После гибели туристки в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Ян Брацкий 2025-04-29 09:58:25
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Дагестане задержан водитель прогулочного катера, на борту которого погибла туристка из Ярославской области. Об этом сообщила помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.

«Судоводителя задержали. В ближайшее время изберут меру», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Напомним, в понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. На его борту находились восемь человек. По данным пресс-службы СК РФ, семь пассажиров госпитализированы.  

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Сейчас следователи и эксперты проводят осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств ЧП.

#в стране и мире #Дагестан #катер #СК РФ #Уголовное дело
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