Задержан водитель катера, при ЧП с которым в Дагестане погибла туристка

В Дагестане задержан водитель прогулочного катера, на борту которого погибла туристка из Ярославской области. Об этом сообщила помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.

«Судоводителя задержали. В ближайшее время изберут меру», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Напомним, в понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер столкнулся со скалой. На его борту находились восемь человек. По данным пресс-службы СК РФ, семь пассажиров госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Сейчас следователи и эксперты проводят осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств ЧП.