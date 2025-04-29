Премьер Испании заявил, что восстановлено почти 50% электроснабжения

Почти 50% поставок электричества в Испании уже восстановлено, заявил премьер-министр Педро Санчес. По его словам, практически все регионы сообщают об улучшениях, пишет El Pais. Правительство расследует, почему внезапно прекратилась генерация электроэнергии.

Глава кабинета министров добавил, что энергосистема пока не может точно сообщить, сколько потребуется времени, чтобы вернуться к нормальной жизни. Эксперты еще не смогли определить, что стало причиной внезапной потери электроэнергии.

Санчес назвал отключение энергоснабжения беспрецедентной ситуацией и выразил уверенность, что его причины будут установлены.

В Испании усилены меры безопасности. Местным жителям рекомендуется избегать поездок, использовать мобильные телефоны только для коротких звонков, избегать перегрузки экстренных служб и следовать только официальной информации.

Начиная с полудня в Испании произошло крупнейшее за всю историю отключение электроэнергии. МВД объявило чрезвычайное положение. В стране встали предприятия, без света остались АЭС, отключились светофоры.

Инцидент парализовал железнодорожное движение, затронул метро и автобусы по всей стране. Блэкаут привел к очередям в супермаркетах и ​​многочисленным спасательным операциям в лифтах.

В Мадриде и некоторых других регионах школы во вторник не будут работать. Перебои энергоснабжения частично затронули Францию, Португалию, Бельгию и Андорру.