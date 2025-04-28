FT: в грузовых портах США резко снизился объем ввоза товаров из Китая

Операторы контейнерных портов и грузовых авиаперевозок США сообщают о резком снижении объемов товаров и количества заказов на контейнерные перевозки из Китая на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином, пишет газета Financial Times.

«К середине апреля количество заказов на стандартные 20-футовые грузовые контейнеры из Китая в США сократилось на 45% по сравнению с прошлым годом», - приводит издание данные сервиса отслеживания контейнеров.

Прогнозируется, что в начале мая в порт Лос-Анджелеса, основной для ввоза товаров из Китая, прибудет на треть меньше судов по сравнению с прошлым годом.

По данным издания, от поставок в США воздерживаются «в надежде на сделку между Пекином и Вашингтоном».

Напомним, 2 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин против всех стран мира, базовая ставка составила 10%. К 9 апреля для Китая ее повысили сначала до 104%, позже - до 125%. В Пекине отреагировали 84%-ными пошлинами в отношении товаров из США, после увеличив их также до 125%.