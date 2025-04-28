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FT: в грузовых портах США резко снизился объем ввоза товаров из Китая

В начале апреля Вашингтон ввел в отношении китайских товаров 125%-ные пошлины, Китай ответил зеркально.
Лиза Губина 2025-04-28 07:01:02
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Операторы контейнерных портов и грузовых авиаперевозок США сообщают о резком снижении объемов товаров и количества заказов на контейнерные перевозки из Китая на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином, пишет газета Financial Times.

«К середине апреля количество заказов на стандартные 20-футовые грузовые контейнеры из Китая в США сократилось на 45% по сравнению с прошлым годом», - приводит издание данные сервиса отслеживания контейнеров.

Прогнозируется, что в начале мая в порт Лос-Анджелеса, основной для ввоза товаров из Китая, прибудет на треть меньше судов по сравнению с прошлым годом.

По данным издания, от поставок в США воздерживаются «в надежде на сделку между Пекином и Вашингтоном».

Напомним, 2 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин против всех стран мира, базовая ставка составила 10%. К 9 апреля для Китая ее повысили сначала до 104%, позже - до 125%. В Пекине отреагировали 84%-ными пошлинами в отношении товаров из США, после увеличив их также до 125%.

#Китай #сша #торговая война #Импорт #ввоз товаров
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