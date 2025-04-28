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Песков: Киев с трудом гарантирует, что ВСУ будут следовать перемирию

Сегодня Владимир Путин объявил о перемирие в дни 80-летия Победы.
Дарья Ситникова 2025-04-28 20:58:37
© Фото: Roman Naumov URA.RU Global Look Press

Киев с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие во время 80-летия Победы, потому что он не имеет полное влияния на свои подразделения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия»,- передало его слова ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. С 8 по 11 мая будут приостановлены боевые действия. 

Как отметил пресс-секретарь президента, перемирие к юбилею Победы можно считать проявлением доброй воли Путина.

#Украина #Песков #Владимир Путин #перемирие #80-летие победы
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