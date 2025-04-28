Киев с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие во время 80-летия Победы, потому что он не имеет полное влияния на свои подразделения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия»,- передало его слова ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. С 8 по 11 мая будут приостановлены боевые действия.

Как отметил пресс-секретарь президента, перемирие к юбилею Победы можно считать проявлением доброй воли Путина.