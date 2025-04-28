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Сырский сообщил об усилении работы по привлечению 18-летних в ВСУ

Также, по словам главкома ВСУ, будет усилена группа инструкторов в рамках «молодежного» контракта.
Сергей Лебедев 2025-04-28 17:43:51
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об усилении работы по привлечению на контрактную службу граждан в возрасте от 18 до 24 лет. По его словам, в «молодежном» проекте участвуют 24 бригады ВСУ.

«Усиливаем работу по повышению мотивации будущих молодых контрактников... Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта», - сказал он в ходе совещания по подготовке военнослужащих.

Напомним, в феврале этого года на Украине объявили набор на военную службу 18-24-летних контрактников. Молодым ребятам обещают щедрое вознаграждение, льготную ипотеку и поступление в вуз без экзаменов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала контракты с ВСУ «билетом в один конец». По ее словам, Украина приступила к уничтожению 18-24-летних.

Недавно стало известно, что в зоне специальной операции уже начали гибнуть подписавшие «молодежный» контракт.

#Украина #Киев #ВСУ #контракт #Александр Сырский
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