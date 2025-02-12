Российский МИД прокомментировал новый проект Украины, согласно которому на службу в вооруженные силы могут привлечь население в возрасте от 18 до 24 лет.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это «билетом в один конец». Это решение властей Киева она назвала точкой в многоточии, при том не финальной, после предпринятой ВСУ атаки в Курской области.

«Детей привлекали уже давно. Мы рассказывали про то, как рекрутируют детей на Украине из детских домов, и тех, которые остались без попечения родителей или находятся без присмотра. У них еще остались дети, которых они рассматривали всегда в качестве резервной силы», - рассказала она в своей авторской программе на радио Sputnik.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что сейчас Киев «приступил к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24 лет».

Немногим ранее в разговоре со «Звездой» заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов назвал душегубством инициативы лидера киевского режима Владимира Зеленского привлекать в ряды ВСУ молодых людей 18-24 лет.