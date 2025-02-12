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Захарова назвала «билетом в один конец» проект Киева о службе 18-летних

Представитель МИД РФ Захарова обратила внимание, что на Украине еще есть дети в контексте привлечения в ВСУ молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.
Дарина Криц 2025-02-12 19:25:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российский МИД прокомментировал новый проект Украины, согласно которому на службу в вооруженные силы могут привлечь население в возрасте от 18 до 24 лет.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это «билетом в один конец». Это решение властей Киева она назвала точкой в многоточии, при том не финальной, после предпринятой ВСУ атаки в Курской области.

 «Детей привлекали уже давно. Мы рассказывали про то, как рекрутируют детей на Украине из детских домов, и тех, которые остались без попечения родителей или находятся без присмотра. У них еще остались дети, которых они рассматривали всегда в качестве резервной силы», - рассказала она в своей авторской программе на радио Sputnik.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что сейчас Киев «приступил к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24 лет».

Немногим ранее в разговоре со «Звездой» заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов назвал душегубством инициативы лидера киевского режима Владимира Зеленского привлекать в ряды ВСУ молодых людей 18-24 лет.

#в стране и мире #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #служба в армии #мобилизация #рекрутинг
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