Путин призвал проанализировать с кабмином меры поддержки жителей приграничья

Надо проанализировать с кабмином меры поддержки людей в Курской области и всем приграничье, заявил президент России Владимир Путин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге.

«Необходимо в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все государственные обязательства перед людьми. Чтобы поддержать людей и дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно», - конкретизировал российский лидер.

Глава государства отметил вклад офицеров спецназа, пограничников, военнослужащих Росгвардии, которые освобождали Курскую область. По словам Путина, долг российских властей теперь заключается в том, чтобы уверенность в окончательной победе только укреплялась.

Напомним, об освобождении российского региона стало известно 26 апреля. ВС РФ освободили последний населенный пункт, который оставался под контролем ВСУ – Горналь. Путин подчеркнул, что авантюра киевского режима по захвату Курской области полностью провалилась. А полный разгром украинских боевиков в Курской области создает условия для дальнейших успехов российской армии на других участках линии боевого соприкосновения.

Известно, что до 1 июля Правительство РФ предоставит Путину проект восстановления социально-экономического развития Курской области. Однако уже точно известно, что в области появится музей, посвященный ее освобождению.