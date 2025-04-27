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Бойцы показали, как шли бои за село Горналь Курской области

На опубликованном видео - удары наших военнослужащих по боевикам ВСУ в селе Горналь Курской области.
Олег Калинобродский 2025-04-27 12:15:35
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В субботу 26 апреля российские военнослужащие освободили село Горналь в Курской области и окончательно выдавили украинских националистов за пределы границы РФ. На видео попали бои за населенный пункт.

На опубликованных кадрах - работа бойцов 56-го десантно-штурмового полка группировки войск «Север». Расчет заметил движение противника вдоль лесопосадки. Один выстрел из ПТРК «Фагот», и боевая машина ВСУ уничтожена.

Ракеты ПТРК «Фагот» управляются с помощью оптоволоконного кабеля. Они могут поразить цель на расстоянии до 4 километров и пробить броню толщиной до 80 сантиметров. Чтобы привести комплекс в боевую работу, требуется чуть больше минуты, а его эффективность практически стопроцентная.

Ранее сообщалось, что территория Курской области полностью очищена от украинских националистов. Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с освобождением региона и поблагодарил их за проявленное мужество и героизм.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Курская область #ВСУ #наш эксклюзив #птрк фагот #Горналь
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