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Хинштейн: ВСУ продолжают наносить удары по Горнальскому монастырю

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ полностью освободили Курскую область от украинских боевиков.
Константин Денисов 2025-04-26 17:40:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ продолжают обстреливать Горнальский монастырь, несмотря на то, что армия России уже освободила его территорию. Об этом рассказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Горналь освобожден, но противник продолжает наносить удары, поэтому работы по восстановлению мы прямо сейчас не начнем», – сказал Хинштейн.

Глава региона добавил, что монастырь, как и другие пострадавшие храмы, обязательно будет полностью восстановлен, поскольку все они являются уникальными памятниками культурного наследия.

Губернатор пообещал, что он обсудит с местными жителями, как лучше отпраздновать освобождение Курской области. Кроме того, до 1 июля Правительство РФ предоставит президенту страны Владимиру Путину проект восстановления социально-экономического развития региона. Однако уже точно известно, что в области появится музей, посвященный ее освобождению.

Ранее местные священнослужители рассказывали, что ВСУ не стеснялись наносить удары по Горнальскому монастырю прямо во время службы.

#Курская область #ВСУ #Александр Хинштейн #СВО
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