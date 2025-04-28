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Экс-замглавы Минцифры Паршин получил девять лет колонии

Кроме того, Максим Паршин и проходящий по его делу Александр Моносов заплатят по 315 миллионов рублей штрафа.
Ян Брацкий 2025-04-28 13:41:55
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: Telegram/moscowcourts

Девять лет в колонии строгого режима проведет бывший заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин. Соответствующий приговор вынес Хамовнический суд.

Проходящий по этому же делу экс-гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов отправится в колонию на 8,5 года.

Оба признаны виновными в получении и даче взятки в особо крупном размере. Также Паршин и Моносов заплатят штрафы в десятикратном размере от суммы взятки - по 315 миллионов рублей.

О задержании Максима Паршина стало известно в середине июля 2023 года. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ, чиновника задержали с поличным.

Вскоре после этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил его с занимаемой должности.

#Москва #в стране и мире #суд #колония #Минцифры РФ #взятка #паршин #Моносов
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