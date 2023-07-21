Замглавы Минцифры Паршин освобожден от должности после задержания

Указано, что Паршин освобождается от должности по своей просьбе. Он был уличен в получении взятки.

© Фото: Пресс-служба Басманного суда РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина. Сообщается, что это было сделано по просьбе самого чиновника. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 18 июля за номером № 1911-р опубликовано на портале правовой информации.

«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», - сообщается на сайте.

Прежние места работы Максима Паршина - АО «Поста России» и Минэкономразвития РФ. Пост в Минцифры РФ он занимал с августа 2018 года.

Он был задержан 13 июля по подозрению в коррупции. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что экс-замглавы Минцифры Паршина взяли с поличным.