Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции
По предварительной информации, Паршина взяли с поличным при получении взятки.
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Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «Коммерсантъ». Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о его аресте, об этом ходатайствует ГСУ СК РФ.
Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По информации источника издания в правительстве, Паршина взяли с поличным.
В Минцифры подтвердили, что в отношении Паршина правоохранительные органы проводят расследование. Министерство оказывает следователям содействие, сообщили «Звезде» в Минцифры.