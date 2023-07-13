Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

По предварительной информации, Паршина взяли с поличным при получении взятки.

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Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «Коммерсантъ». Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о его аресте, об этом ходатайствует ГСУ СК РФ.

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По информации источника издания в правительстве, Паршина взяли с поличным.

В Минцифры подтвердили, что в отношении Паршина правоохранительные органы проводят расследование. Министерство оказывает следователям содействие, сообщили «Звезде» в Минцифры.