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Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Владимир Рубанов
18:09 13.07.2023
По предварительной информации, Паршина взяли с поличным при получении взятки.
Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «Коммерсантъ». Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о его аресте, об этом ходатайствует ГСУ СК РФ.

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По информации источника издания в правительстве, Паршина взяли с поличным.

В Минцифры подтвердили, что в отношении Паршина правоохранительные органы проводят расследование. Министерство оказывает следователям содействие, сообщили «Звезде» в Минцифры.

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