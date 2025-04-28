Эксперт: Зеленский занимался выпячиванием эго и самопрезентацией в Ватикане

Владимир Зеленский занимался выпячиванием своего эго и самопрезентацией и делал все, чтобы затмить главное событие - похороны папы римского Франциска, в ходе беседы тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, заявил в беседе со «Звездой» политолог Павел Данилин.

«Это нормально для актера, он привык быть в центре софитов, в центре внимания и делает все, чтобы затмить даже главное событие, на которое он приехал, - похороны понтифика», - сказал эксперт.

Политолог напомнил, что Зеленский ранее нелестно отзывался о Франциске и называл его «агентом Кремля», что показывает редкостный цинизм главы киевского режима.

«Но тут поскольку собирались мировые лидеры, он сорвался и полетел на встречу с мировыми лидерами, чтобы в очередной раз протянуть руку и сказать "дай"», - пояснил специалист.

Для России же наиболее важно в контактах Зеленского и Трампа содержание сделки по украинским редкоземам, так как еще неизвестно, речь пойдет об авансированных платежах за будущие вооружения или об оплате за уже поставленные.

Напомним, накануне состоялись похороны папы римского Франциска. На них прибыли около 50 мировых лидеров, от России в Ватикане присутствовала министр культуры Ольга Любимова.

Разговор Трампа и Зеленского состоялся перед церемонией, в ходе беседы глава киевского режима просил у американского президента дать Украине больше оружия.