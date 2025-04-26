Трамп, Зеленский и глава минкульта РФ в одном месте: как хоронили папу римского

На площади только перед Собором – около 200 тысяч человек, еще сотни тысяч из желающих проститься – по всему Риму и миллионы скорбящих – во всем мире. В столице Италии беспрецедентные меры безопасности: город живет в стрессе уже неделю. Усиленно работают полиция, спецслужбы, карабинеры, на крышах у собора - снайперы, а над Ватиканом в день прощания бесполетная зона. Лишь полицейские вертолеты в небе.

Простой деревянный закрытый гроб выносили под продолжительные аплодисменты из Собора через «портал смерти» – один из пяти порталов или дверей, предназначенных исключительно для траурных процессий.

На церемонии прощания - больше 150 официальных делегаций, полсотни мировых лидеров. Европейские: президент Франции Макрон, уходящий немецкий канцлер Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Мелони, британский премьер Стармер. От России – министр культуры Ольга Любимова. В Ватикан накануне прилетел Дональд Трамп с супругой Меланией.

Прибыл на прощание с Папой и Зеленский, перед этим накануне заявив, что может не успеть в Рим. И это при том, что Бергольо был для Украины неправильным папой, потому что не занял позицию Киева и призывал к прекращению огня. Вместо официального костюма на Зеленском - черная форма. Использовать похороны в качестве площадки для переговоров – циничное предложение со стороны главы киевского режима, который накануне предлагал провести политический саммит, чтобы очевидно хоть как-то повлиять на мирные переговоры России и США в свою пользу. В ЕС такой порыв не поддержали, саммит проводить никто не стал, однако двусторонние встречи все же состоялись. Причем до начала заупокойной мессы по Понтифику.

Предполагавший накануне возможную встречу с Зеленским Трамп вероятно имел ввиду диалог после траурной церемонии. Однако вот они сидят друг напротив друга под сводами Собора Святого Петра на красных стульях, без стола. Позже к ним присоединились Эмануэль Макрон и Кир Стармер. Эта встреча продлилась не больше 15 минут. В Белом доме её коротко назвали продуктивной, а Зеленский - символичной. И никакой конкретики. Вероятно, глава киевского режима ожидал, что он встретится с Трампом еще раз, уже после похорон, но тот почти сразу после церемонии прощания покинул Италию.

А Италия, как и весь мир, прощалась с Папой Франциском. Путь к его последнему пристанищу длиной в пять километров: от Ватикана до Базилики Санта-Мария Маджоре. И это тоже была его воля: чтобы его похоронили за пределами Ватикана - в его любимой Базилике Санта-Мария-Маджоре. Бергольо приезжал сюда на утро после избрания в 13 году , часто здесь

Базилика Санта Мария Маджоре в Риме – один из четырех папских соборов, Великих соборов. Сюда Франциск часто приходил перед зарубежными поездками. За время нахождения на Святом престоле он совершил 46 апостольских путешествий по миру. Теперь весь мир приехал к нему, чтобы попрощаться с понтификом.

На надгробной плите лишь одно слово «Франциск» – так хотел сам Папа. Ученик Христа и скромный пастырь, а не тот, кто обладает огромной властью и могуществом.

«Нам навсегда запомнится последнее его появление: в прошлое воскресенье, в Пасху, Папа Франциск, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем благословил нас с балкона собора Святого Петра. Затем он спустился на эту площадь и поприветствовал огромную толпу, которая собралась на Пасхальную мессу», – вспоминал декан коллегии кардиналов Джовани Баттиста Ре.

Траурный набат раздался над католическим миром. Колокол Собора Святого Петра в Ватикане отмерил 88 ударов. Столько лет занял земной путь 266-го Папы Римского Франциска – аргентинца Хорхе Марио Бергольо.