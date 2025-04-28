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Песков: новый разговор Путина и Трампа можно быстро согласовать

Предыдущий разговор глав государств состоялся 18 марта и продлился около двух часов.
Лиза Губина 2025-04-28 11:01:34
© Фото: White House, Flickr.com, Global Look Press

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не запланирован, однако в случае необходимости его можно быстро согласовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован», - сказал он в разговоре с журналистами.

Так Песков ответил на вопрос о возможности проведения подобной беседы в ближайшие дни.

Ранее в этом месяце помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение нового телефонного разговора политиков ведется. Предыдущий разговор глав государств состоялся 18 марта и продлился около двух часов.

Напомним, в минувшую пятницу российский лидер принимал в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Встреча продлилась три часа и позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по вопросам Украины, в частности, была затронута возможность возобновления прямых переговоров России и киевского режима.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор
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