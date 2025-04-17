Ушаков заявил о подготовке нового телефонного разговора Путина и Трампа

Нового телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на данный момент не запланировано, однако обсуждение ведется, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», - приводит РИА Новости его слова.

Помощник российского лидера также отметил в разговоре с журналистами, что место и время возможной встречи президентов пока еще никак не согласовывалось. Вместе с тем он не исключил, что представители США и России могут встретиться в Катаре, как ранее в Саудовской Аравии.

Напомним, предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта и продлился около двух часов. Основной темой стало мирное урегулирование на Украине, в результате лидеры договорились прекратить на 30 дней удары по энергообъектам России и Украины и создать экспертные группы.

По его итогам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что был сделан шаг к личной встрече политиков.