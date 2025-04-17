МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков заявил о подготовке нового телефонного разговора Путина и Трампа

На данный момент точной договоренности по контакту политиков нет, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Лиза Губина 2025-04-17 15:05:37
© Фото: White House, Flickr.com, Global Look Press

Нового телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на данный момент не запланировано, однако обсуждение ведется, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто», - приводит РИА Новости его слова.

Помощник российского лидера также отметил в разговоре с журналистами, что место и время возможной встречи президентов пока еще никак не согласовывалось. Вместе с тем он не исключил, что представители США и России могут встретиться в Катаре, как ранее в Саудовской Аравии.

Напомним, предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта и продлился около двух часов. Основной темой стало мирное урегулирование на Украине, в результате лидеры договорились прекратить на 30 дней удары по энергообъектам России и Украины и создать экспертные группы.

По его итогам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что был сделан шаг к личной встрече политиков.

  

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #телефонный разговор #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 